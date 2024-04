Auto a fuoco vicino a un casolare

Poco prima delle 4 di ieri notte i carabinieri della stazione di Gattatico, su richiesta dell’operatore del 112 allertato da un cittadino, sono intervenuti assieme ai vigili del fuoco di Sant’Ilario d’Enza in via Matteotti di Gattatico dove nei pressi dele pertinenze di un casolare abbandonato si era sviluppato un incendio in conseguenza del quale un’autovettura Ford Fiesta in disuso di proprietà di un 71enne reggiano andava completamente distrutta. Le cause dell’incendio, domato dai vigili del fuoco, sono al vaglio. Ma non si esclude l’origine dolosa.