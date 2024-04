Autobus, la rivoluzione digitale. Anche sui mezzi extraurbani si paga con carte e smartphone

Devi prendere la corriera, ma non hai fatto in tempo a comprare il biglietto e non vuoi pagare il sovrapprezzo all’autista? Nessun problema: da lunedì prossimo 22 aprile su tutti i 470 mezzi extraurbani di Seta si può pagare la corsa a bordo con bancomat o carta di credito (anche smaterializzata su smartphone o smartwatch), senza costi aggiuntivi e registrazione preventiva. Parte, infatti, sulle linee fuori città la modalità di pagamento ’contactless’ che Seta ha introdotto il 1° ottobre 2021 sui mezzi urbani. In questo modo non ci saranno nemmeno più scuse avendo qualunque possibilità per acquistare il biglietto.

"L’anno scorso gli utenti hanno pagato digitalmente la metà (850mila) dei biglietti venduti, con un aumento del 60% rispetto al 2022 – dichiara il presidente di Seta Alberto Cirelli – Con questo sistema rendiamo il trasporto pubblico locale sempre più attrattivo, nonostante i problemi, a partire dalla carenza di autisti". Il pagamento contactless è semplice: basta accostare la card (o smartphone/smartwatch) al validatore Emv (Europay, Mastercard, Visa) e attendere che sul display appaia l’indicazione di avvenuto riconoscimento del titolo. A questo punto sul display compare una schermata e l’utente deve selezionare il numero di zone necessarie per giungere a destinazione. Nel caso in cui non si conosca con esattezza la distanza zonale si può digitare il pulsante “Help”: nella casella di ricerca che appare si deve selezionare la località di destinazione e il sistema provvede automaticamente a calcolare l’importo da addebitare. Qualora si debba effettuare un cambio di mezzo basta avvicinare nuovamente la carta (fisica o virtuale) al validatore, ripetendo sul display la scelta zonale o la destinazione in formato testuale. Il sistema accetta le carte di credito Visa e Mastercard e le carte di debito Maestro e VPay abilitate ai pagamenti contactless. Il biglietto acquistato a bordo con questa modalità costa come quello comprato in biglietteria o nelle rivendite. Per questa operazione Seta ha investito 400mila euro e si fa carico anche dei costi di transizione (0,70-0,80 euro per ogni biglietto venduto).

"Si tratta di un ulteriore tassello nel rinnovo della flotta extraurbana sulla quale si sta investendo tanto – ha detto il presidente della Provincia, Giorgio Zanni – L’implementazione del sistema per il pagamento elettronico apre il trasporto pubblico ancor più alle fasce giovanili. Nel 2023, i pagamenti elettronici in tutta Italia sono aumentati del 13%". Sulla stessa linea l’amministratore dell’Agenzia per la mobilità di Reggio Stefano Riva: "Si completa un’importante innovazione per il nostro territorio che darà una comodità aggiuntiva anche ai numerosi turisti. Ed è anche un investimento a favore dell’ambiente". Infatti, i validatori digitali non rilasciano scontrino o titoli cartacei. In caso di verifica da parte del personale preposto è sufficiente indicare le ultime quattro cifre della carta bancaria utilizzata.

Silvio Cortesi