Avvocato Piccolo condannato a 2 anni per tentativo di indurre un collaboratore di giustizia

L’avvocato Antonio Piccolo (foto), difensore di Francesco Grande Aracri nel processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’, è stato condannato ieri a 2 anni, con sospensione condizionale della pena, e all’interdizione per due anni dalla professione forense (la condizionale si estende alla pena accessoria). È il verdetto del rito abbreviato, giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat che ha ritenuto Piccolo responsabile di aver tentato di indurre il collaboratore di giustizia Antonio Valerio a non rendere dichiarazioni (o a renderle false). Il giudice ha riqualificato in questo reato l’iniziale imputazione di intralcio alla giustizia.

Secondo la ricostruzione del pm Maria Rita Pantani, l’avvocato Piccolo, durante l’udienza di ‘Grimilde’ del 4 luglio 2022, dopo aver chiesto al pentito Valerio come si chiamasse e se avesse cambiato cognome, aveva affermato in modo allusivo "io penso di saperlo però...": così, in base alla tesi investigativa, Piccolo "aveva minacciato" Valerio "per interferire sulla genuinità delle sue dichiarazioni". La Procura aveva poi formulato un’altra accusa, rivelazione e uso di segreti d’ufficio, dalla quale Piccolo è stato assolto.

La requisitoria è stata pronunciata ieri dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci e dal pm Pantani: hanno parlato di un fatto di eccezionale gravità, perché commesso da un difensore che da anni segue persone imputate per criminalità organizzata, e al solo scopo intimorire il collaboratore di giustizia, per poi chiedere 3 anni di condanna. L’avvocato difensore Gabriele Bordoni ha chiesto l’assoluzione per entrambe le accuse: "Valerio ha provocato l’avvocato Piccolo con insulti e parole come ‘evasore fiscale’ e ‘ndranghetista’. Così ha scatenato una reazione, certo non brillante, da parte del mio assistito: ma non volle intimidire, bensì reagì a una provocazione. Valuteremo se ricorrere in Appello".

Alessandra Codeluppi