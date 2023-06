Barcom, fatturato record e nuova sede

CASTELLARANO

di Matteo Barca

Record di fatturato per la Barcom di Castellarano che da alcune settimane si è trasferita in nuova sede adiacente allo storico stabilimento in via Cimabue che rimane pienamente operativo.

Fondata nel 1986 e attiva nel settore delle tecnologie per il trattamento e depurazione dell’aria e dell’acqua e nelle soluzioni per il recupero calore, Barcom ha visto nel corso del 2022 aumentare il suo fatturato da 6,8 a dieci milioni di euro raggiungendo così il suo record storico.

"Questo importante traguardo – afferma Enrico Baroni, amministratore delegato e fondatore di Barcom – è stato raggiunto grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, al costante impegno nella ricerca tecnologica, al potenziamento dell’organico e all’ingresso, a marzo del 2022, in LB Technology, scelta che ci ha permesso di beneficiare di rilevanti sinergie di gruppo".

Oltre ai nuovi progetti impiantistici, tra cui la concretizzazione di un impianto completo di aspirazione polvere e fumi di uno stabilimento negli Stati Uniti, le principali novità che hanno caratterizzato Barcom negli ultimi mesi sono l’approvazione del primo bilancio di sostenibilità (il secondo per il gruppo LB Technology) e il trasferimento nella nuova sede in via Cimabue 58, sempre a Castellarano.

L’esperienza maturata nel corso degli anni con le molteplici installazioni e il costante impegno nella ricerca tecnologica "sono alla base – spiegano da Barcom – dell’affidabilità e capacità produttiva dell’azienda".

"Lavoriamo ogni giorno per offrire nuove soluzioni di ‘green technology’ al fine di migliorare l’ambiente interno alle aziende e l’ambiente esterno in cui viviamo: il pianeta".

"Progettiamo e realizziamo soluzioni tecnologiche che riducano l’impatto dell’inquinamento ambientale derivante dalle produzioni industriali".