Biancorossi e orogranata. Il duello più equilibrato

Allacciate le cinture biancorosse, si parte. Dopo due anni di attesa la Reggio dei canestri torna ai playoff e lo fa, tra l’altro, entrandoci dalla porta principale. Il quinto posto ottenuto in regular season rappresenta infatti il miglior risultato dal 2016, quando la truppa di Menetti arrivò addirittura seconda alle spalle di Milano. Basterebbe forse questo dato per contestualizzare l’ottimo percorso fatto dalla squadra di Priftis ed essere soddisfatti, ma quando arriva la postseason – si sa – l’aria diventa immediatamente elettrica e nessuno, ma proprio nessuno, vuole restare fermo al palo. Insomma, si fa davvero sul serio. La Unahotels ai quarti di finale dovrà vedersela con l’Umana Reyer Venezia che, avendo concluso al quarto posto, avrà il vantaggio del fattore campo nell’eventuale ‘bella’.

La serie – che sarà al meglio delle 5 partite così come la semifinale e la finalissima – inizierà sabato alle ore 20 al Taliercio (diretta Dazn ed Eurosport1) dove lunedì prossimo si giocherà anche gara 2, questa volta però alle 20,45 (Dazn e D-Max). L’appuntamento al PalaBigi è invece fissato per giovedì 16 maggio alle ore 20 (Dazn e D-Max) mentre, se saranno necessarie, gara 4 e gara 5 si giocheranno rispettivamente sabato 18 maggio in via Guasco e lunedì 20 maggio in trasferta. Da questa mattina inizierà la prevendita allo Store e su ‘Vivaticket’ e gli abbonati avranno la prelazione fino a venerdì sera inserendo il codice Tlite (solo i numeri del codice prima del trattino) del proprio abbonamento ad eccezione degli abbonati Under 18 (di tutti i settori) che potranno esercitare la prelazione con il prezzo agevolato solamente allo stoRE o in sede.

Reggio è finita dalla parte sinistra del tabellone e, se dovesse spuntarla contro Spissu e compagni, in semifinale troverà la vincente del duello tra Virtus Bologna e la Bertram Derthona Tortona. Dall’altra parte invece ci saranno l’Olimpia Milano che dovrà vedersela con la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia con l’Estra Pistoia.

Premesso che il bello dei playoff è proprio l’imprevedibilità, lo scontro più incerto pare essere proprio quello tra la Unahotels e la Reyer. L’andamento del campionato ci dice infatti che i veneti possono essere considerati i primi ‘tra gli umani’ visto che le due corazzate di Eurolega - e per lunghi tratti anche Brescia- hanno fatto un percorso a parte. In regular season il bilancio tra la squadra di Priftis e quella di Spahija è in perfetta parità. All’andata, in casa loro, hanno vinto nettamente Tucker e soci (90-70) mentre al ritorno, in via Guasco, Galloway e la sua band gli hanno reso pan per focaccia (77-60). Si attende un confronto equilibrato e appassionante.

Francesco Pioppi