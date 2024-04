Bilancio di fine mandato. Domani un’assemblea pubblica in municipio

Da domani a Fabbrico vengono distribuite le copie del bilancio di fine mandato della locale amministrazione comunale, destinate a tutte le famiglie residenti in paese. Alle 21 dello stesso giorno, nella sala Aldo Moro del municipio, si svolge una pubblica assemblea durante la quale l’amministrazione uscente restituirà l’esito del lavoro svolto nei cinque anni di mandato. Si tratta di un sistema per fare il punto della situazione sulla gestione della "cosa pubblica" locale dall’insediamento della giunta ad oggi fra servizi, investimenti, progetti vari, in un periodo che non è stato privo di ostacoli ed emergenze. Per gli interessati, il formato digitale del bilancio è disponibile in visione sul sito internet ufficiale del Comune di Fabbrico, nella sezione notizie. Inoltre, oggi alle 18 è convocato il consiglio comunale in municipio: in programma l’affidamento delle attività di accertamento dell’insoluto della tassa rifiuti (Tari) relativo alle annualità 2021-2022 e 2023 ad Iren ambiente spa, oltre all’indirizzo per l’individuazione dei criteri di calcolo delle quote di partecipazione all’Asp Magiera Ansaloni.