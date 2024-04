Infortunio sul lavoro. Un 56enne ferito

Operaio edile cade a terra da una scala, precipitando da un’altezza di oltre 2,5 metri. Nell’impatto col terreno, l’uomo per fortuna non ha battuto la testa. È avvenuto attorno alle 9.30 di ieri al Caseificio Colline di Canossa, in via Selvapiana. L’uomo – 56 anni, residente in provincia di Varese – è dipendente di un’impresa che sta svolgendo manutenzioni nella latteria. Stava lavorando in cima ad una scala quando si è sbilanciato ed è precipitato. Sul posto sono arrivati l’ambulanza da Canossa ed i carabinieri di San Polo, oltre ai tecnici della Medicina del Lavoro Ausl. Durante i soccorsi, il ferito non ha mai perso conoscenza: è stato trasportato con l’elisoccorso (alzatosi in volo a Parma) al Santa Maria Nuova. La gravità dell’incidente è poi stata ridimensionata: l’uomo ha riportato un brutto trauma al torace, non rischia la vita.