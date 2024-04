Escursionisti bloccati alle cascate

Le cascate del Golfarone, sul torrente Secchiello, comune di Villa Minozzo, continuano a essere di forte attrazione per gli escursionisti, però presentano anche rischi di infortuni proprio per le caratteristiche del corso d’acqua di montagna con rapide che scendono tra le rocce. Infatti ieri, una delle poche giornate di sole, si è verificato il primo incidente dalla nuova stagione: due escursionisti hanno affrontato le cascate del Golfarone e si sono trovati in grave difficoltà per cui è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio quando i due escursionisti, non riuscendo più ad andare avanti né indietro, considerate le abbondanti acque gelide per lo scioglimento delle nevi, hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Prontamente sul posto i vigili del fuoco del gruppo fluviale di Reggio e l’elicottero di Bologna e gli operatori sanitari della Croce Verde di Villa Minozzo. I due sono stati recuperati tramite l’elicottero con gruppo Saf dei vigili del fuoco. Attivati anche i tecnici del Soccorso Alpino sezione Monte Cusna, arrivati mentre si stava concludendo l’intervento dei vigili del fuoco. I due escursionisti, risultati in buone condizioni, sono stati comunque affidati agli operatori della Croce Verde di Villa Minozzo per il trasferimento all’ospedale di Castelnovo Monti per maggiori controlli.

s. b.