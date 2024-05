"Bosco, casa pericolante da un anno: chiediamo un intervento urgente"

"Chiediamo urgenti provvedimenti per garantire la messa in sicurezza dell’area vicino all’edificio crollato la scorsa estate". L’appello è stato lanciato da una cittadina di Bosco, proprietaria di uno dei due immobili confinanti con la struttura disabitata parzialmente crollata nell’agosto del 2023 a Bosco di Scandiano.

"Nulla ancora è stato fatto nonostante diverse richieste da parte mia in Comune – spiega la donna –. Ci sono ancora le transenne in strada e l’edificio pericolante non è stato messo in sicurezza. Ci sono anche dei bambini che prendono l’autobus dalla chiesa e sono costretti ad andare sulla carreggiata perché ci sono le transenne: qualcuno addirittura le scavalca. In agosto dal Comune abbiamo ricevuto una notifica per eseguire verifiche strutturali nella casa in cui viviamo. Dai vigili del fuoco era emerso che la nostra casa era agibile. Più volte sono andata in municipio: dall’ufficio tecnico hanno risposto che hanno inviato una notifica al proprietario dell’edificio danneggiato, situato in via Bosco sulla statale vicino al ristorante". La cittadina riferisce che, al momento, hanno "spostato solo i rottami e coperto un foro. Siamo tornati in Comune a Scandiano perché è a rischio danni anche la nostra vicina casa: l’immobile abbandonato potrebbe infatti crollare ulteriormente provocando di conseguenza un grave pericolo. Inoltre non escludiamo infiltrazioni d’acqua per la mancata copertura della struttura". La cittadina è quindi preoccupata "per la situazione che non è stata ancora risolta: per evitare in futuro spiacevoli problemi è necessario intervenire definitivamente".

m. b.