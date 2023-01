Canossa dice addio all’ex assessore Ermanno Grassi

Addio all’ex assessore Ermanno Grassi. Aveva 68 anni. Grassi (nella foto) aveva ricoperto a lungo l’incarico di assessore comunale a Canossa con l’ex sindaco Alfredo Gennari. Aveva trasmesso la passione politica anche al figlio Marco, ex assessore e dirigente del Pd locale.

Il 68enne lascia nel lutto la moglie Daniela (ex maestra alle scuole elementari a Ciano), i figli Marco ed Enrico, la nuora Sandra, i nipoti, la sorella Arnalda, il cognato e gli altri parenti. I funerali in forma civile, alla presenza della banda musicale, si svolgeranno domani pomeriggio alle 14.30 partendo dalla casa del defunto in via Carbonizzo-Taverne 167 a Ciano d’Enza per la piazza Matilde di Canossa dove si formerà il corteo per raggiungere il cimitero locale.