Caos in A1, incidente e code di 5 chilometri. Camion contro auto: due feriti, uno grave

Cinque chilometri di coda in autostrada e due persone ferite ricoverate all’ospedale. È il bilancio dello scontro in A1 di ieri pomeriggio che ha visto scontrarsi un auto contro un camion tra Arezzo e il Valdarno.

Accade a metà pomeriggio, al chilometro 352 in direzione Milano. Da lì in poi si sono formati ben cinque chilometri di coda nell’ora di maggiori disagi lungo l’arteria che è rimasta congestionata in una giornata in cui qualcuno si era messo al volante per una gita fuori porta, magari proprio in direzione di Arezzo dove andava in scena la città del Natale.

Alle 16:50 si è verificato lo schianto che ha messo in moto la macchina dei soccorsi dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud Est. Ad esser stati soccorsi e trasferiti in ospedale sono due anziani: un uomo di 81 anni e la moglie di 83. Lui è quello che ha avuto la peggio dall’impatto e infatti è stato trasferito in codice rosso al San Donato. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Più lievi le ferite della donna che è stata ospedalizzata in codice giallo. A estrarre i due dalle lamiere anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Arezzo insieme alla Misericordia di Lucignano e di Arezzo per le operazioni di soccorso. Il traffico è stato bloccato per i tempi necessari alle operazioni.