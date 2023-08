Capossela invita i Violini di S.Vittoria allo ’Sponz Fest’

Prestigioso riconoscimento per i Violini di Santa Vittoria. Il cantautore Vinicio Capossela ha invitato i Violini di Santa Vittoria allo "Sponz Fest", festival in corso nell’Alta Irpinia. I Violini di Santa Vittoria si esibiscono stasera con il quintetto composto da Davide Bizzarri, Orfeo Bossini, Davide Simonelli, Ciro Chiapponi, Fabio Uliano Grasselli, contrabbasso. "Un grande riconoscimento per la storia popolare del nostro territorio e per i musicisti di alto livello che la interpretano", il commento di Mattea Gialdini e Marcello Stecco, assessori comunali di Gualtieri.