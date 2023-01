Caressa racconta le storie del calcio

Venerdì 3 febbraio Albinea ospiterà il telecronista sportivo e conduttore televisivo Fabio Caressa per la rassegna ‘Tu sì che vali’, voluta dal Comune di Albinea per sottolineare che lo sport è una straordinaria palestra di vita dove i valori personali fanno la differenza. Caressa nella sua carriera ha raccontato e vissuto da osservatore tanti momenti importanti dello sport italiano. Dalla volontà di raccontarli è nato il suo libro ‘Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio. (Tele)cronache di una vita nel pallone’, edito da Sperling & Kupfer. L’appuntamento sarà il 3 febbraio alle 18.30 nella sala civica Corradini di via Morandi. L’autore dialogherà con Andrea Delmonte, editor libri di Mondadori. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 0522590232 o a [email protected] La rassegna continuerà nei prossimi mesi con altri eventi.

m. b.