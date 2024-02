Casalgrande, doppio furto notturno in bar e panificio

Casalgrande (Reggio Emilia), 24 febbraio 2024 – Doppio furto, nella tarda serata di ieri, a Casalgrande. I carabinieri sono intervenuti in via Santa Rizza per un’intrusione dei ladri in un bar. I malviventi hanno usato un tombino in metallo per infrangere la vetrata della porta d’ingresso, puntando poi al denaro del registratore di cassa. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare ulteriori ammanchi di merce e materiale. Quasi contemporaneamente si è verificato un altro furto in via Canale, a Villalunga di Casalgrande, per un furto in un panificio. Simile la tecnica utilizzata dai ladri, con un tombino per infrangere la vetrata della porta e puntare ai soldi del fondo cassa. Sulla vicenda i carabinieri di Casalgrande hanno avviato le indagini per il reato di furto aggravato a carico di ignoti. Non si esclude la stessa banda di ladri dietro i due furti avvenuti nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte.