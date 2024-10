Cautha ai confini della vita con Mauretto

Si sono aperte ieri mattina le porte della terza edizione del Festival della Scienza Cauthamente. Sin dalle prime ore della mattina il centro convegni Sant’Agostino è stato preso d’assalto da tantissimi giovani, provenienti soprattutto dalle scuole del territorio, che non hanno voluto mancare l’appuntamento, organizzato dall’associazione Cautha, che anche quest’anno animerà la città etrusca per 4 giorni Moltissimi i protagonisti che calcheranno fino a domenica il palcoscenico del festival da importanti accademici a celebri divulgatori online. Dopo alcuni ospiti di spessore di ieri, tra cui la sociolinguista Vera Gheno proposta grazie alla collaborazione con Factory 44 e Andrea Prencipe già Rettore dell’Università Luiss Guido Carli arrivato in città insieme al partner Lions Club, oggi il parterre di ospiti si fa corposo. Questa mattina alle 9,30 si parlerà di "Donne medievali e donne moderne tra amore, sesso e ricerca scientifica" con Chiara Mocenni, professoressa del dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena.

Alle 10.30 si parlerà di Dna con il professore Emidio Albertini dell’Università degli studi di Perugia e anche con la biologa e giornalista Anna Meldolesi. Tra i nomi più attesi tra i giovanissimi oggi alle ore 16 c’è Giacomo Moro Mauretto "Entropy for Life" noto per la sua attività di comunicazione della scienza sul suo canale youtube e su altri social come Instagram, che parlerà dei "confini della vita". Altro nome di richiamo per i giovanissimi è "l’avvocato del Cosmo", al secolo Alessandro Silvaggio, giovane divulgatore scientifico che nel 2024 ha accumulato oltre 250.000 seguaci su TikTokcon milioni di visualizzazioni in cui spiega la scienza, concentrandosi principalmente nell’ambito dell’Universo. Chiuderà la giornata Astrowikiperry, al secolo Luca Perri astrofisico ed astronomo della Società Italiana di Fisica (SIF), dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di Lecco noto al grande pubblico perché si occupa di divulgazione su radio, televisioni, carta stampata, festival e social networks, che chiuderà alle ore 18 con il convegno dal titolo "Astrobufale - Tutto ciò che sappiamo (ma non dovremmo sapere) sullo spazio". Il festival proseguirà anche domani e domenica con altri nomi di richiamo tra cui Quantum Girl, Marco Merola, ideatore di Adaptation, l’archeologo Paolo Giulierini, già direttore del MANN, e Maria Angela Franceschini, ricercatrice e scienziata di fama internazionale.

La.Lu.