Centrosinistra, niente lista: "Stiamo con Vescovi"

Il centrosinistra, alle elezioni amministrative di giugno, non presenterà una propria lista e appoggerà il sindaco uscente Stefano Vescovi che un mese fa ha annunciato l’intenzione di candidarsi per il secondo mandato sempre con la lista civica ‘Siamo Vezzano’ senza il sostegno di alcun partito. È la prima volta, nella storia vezzanese, che la sinistra non scende in campo alle comunali con una propria lista. L’importante novità politica è emersa martedì sera al circolo Puccini durante l’assemblea del Pd locale sulle elezioni europee e amministrative. "Il dibattito si è incentrato – spiega l’ex consigliere regionale Marco Barbieri, segretario del Pd – sui pericoli che lo spostamento sempre più a destra dell’asse politico provoca e può provocare sia sul piano nazionale che globale. La conseguenza di questo ragionamento è quella di cercare di mettere insieme le persone, i movimenti, le forze politiche che possono proporre una proposta alternativa credibile al governo del paese: da questo ne discende l’esigenza di un ‘campo largo’ che blocchi la continua frammentazione e i personalismi di cui soffre il centrosinistra. Per questo motivo anche sul piano comunale, dando un giudizio in buona parte positivo sul primo mandato della legislatura Vescovi, certo con alcuni distinguo, si è convenuto che questa esperienza civica che vede sicuramente alcuni componenti provenire da storie di centrosinistra può essere sostenuta elettoralmente favorendo un nuovo dialogo in particolare fra le nuove generazioni". Barbieri precisa che il Pd non entrerà nella lista di Vescovi.

"Non ci spaventa certo la civicità amministrativa – osserva Barbieri – , caratteristica che anche le liste promosse dal centrosinistra pure in passato a Vezzano hanno avuto e mantenuto: infatti i candidati con tessera di partito nelle ultime competizioni elettorali sono sempre stati limitati a due/tre persone. Speriamo che questa scelta rafforzi la nuova amministrazione". Saranno dunque probabilmente solo due le liste alle comunali di Vezzano. Le forze politiche di centrodestra "ufficializzeranno a giorni – annunciano dal centrodestra – la presentazione di un candidato sindaco unitario per il Comune di Vezzano. La lista, espressione di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, vuole farsi portatrice di esigenze, necessità e bisogni emersi dalla comunità locale, a cui intende proporre soluzioni concrete, adeguate e pertinenti, in un’ottica di discontinuità con il passato e con una prospettiva di miglioramento a favore dei cittadini e del territorio". Per il gruppo del centrodestra la "scelta del centrosinistra di non presentare una propria lista rafforza la decisione di scendere in campo e di offrire agli elettori un’alternativa credibile, portatrice dei valori di democrazia, alternanza, solidarietà che trovano nutrimento e forza nel confronto costruttivo e nel dialogo tra i diversi soggetti politici".

Matteo Barca