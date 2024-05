Che entusiasmo tra i tifosi crociati. Subito esauriti i duemila biglietti

Nemmeno il tempo di aprire che la prevendita per il derby riguardante il settore ospiti è già finita: risposta immediata dei tifosi del Parma che hanno polverizzato i 2000 biglietti messi a disposizione nel settore dei crociati. La capienza del settore ospiti del "Città del Tricolore" è di 4000 spettatori, ma dopo le riunioni del Gos è stato deciso di aprire la tribuna nord al 50% della capienza. Anche all’andata (era il 2 settembre, finì 0-0 al "Tardini") ci furono limitazioni: inizialmente furono concessi 900 biglietti ai reggiani, poi saliti a 1500. Tornando al prossimo derby: in totale per ora sono stati venduti 4238 biglietti, 2000 appunto nel settore ospiti e 2238 per i reggiani (vendite per i locali aperte fino a venerdì ore 21.15).

Ricordiamo che per questa partita non sarà attivo il servizio di cambio nominativo, e questo riguarda tutti i settori.

La Lega B, nel mentre, ha ufficializzato date e orari dei playoff e dei playout, argomento che non coinvolge la Reggiana direttamente, ma dai risultati delle fasi finali prenderà ancor più forma l’organico della Serie B 2024-25. I playout si disputeranno giovedì 16 maggio (andata) e giovedì 23 maggio (ritorno), sempre alle ore 20.30.

Queste, invece, le date dei playoff: prima il turno preliminare, con venerdì 17 la sesta contro la settima e sabato 18 quinta contro ottava.

Poi le semifinali: andata il 20 maggio (la vincente tra sesta e settima contro al terza) e andata il 21 (vincente tra quinta e ottava contro la quarta), e rispettivamente i ritorni venerdì 24 e sabato 25.

La finale: andata giovedì 30 maggio e ritorno domenica 2 giugno.

Tutte le gare inizieranno alle ore 20.30.

g.m.