Chemco Puianello Under 17, già sicura degli spareggi per i concentramenti nazionali

È arrivato in anticipo, dalla cantera, il regalo dell’uovo di Pasqua per la Chemco Puianello. La formazione Under 17 guidata da coach Giancarlo Giroldi, a due giornate dal termine del girone di Élite, si è già assicurata il matematico passaggio agli spareggi per accedere ai concentramenti nazionali. Un traguardo di prestigio per il sodalizio gialloblu che due anni fa centrò la storica qualificazione alle finali nazionali con il gruppo Under 15 e ora, a due anni di distanza, torna protagonista in un torneo giovanile. Niente sedute sugli allori, però: lunedì, ultimo impegno casalingo contro Cesena poi, dopo Pasqua, lo scontro diretto in trasferta a San Lazzaro dove in palio c’è il primo posto del girone e l’accesso diretto all’Interzona senza passare dagli spareggi.

"Abbiamo svolto un grande lavoro - dice coach Giroldi - e voglio complimentarmi con tutte le atlete della rosa per questo risultato; inoltre, in questa stagione le ragazze sono riuscite a sfatare il tabù Parma Basket Project e ad infliggere la prima ed unica sconfitta della stagione al San Lazzaro". Nella foto, in piedi: Francia, Marino, Stupazzoni, Rinaldi, Vezzosi, Ferrarini, Valdo, Castagnetti, Cocchi, Cuoghi, Loffi. A terra Susanna e Cecilia Cherubini.

c.c.