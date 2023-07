"Ci scusiamo, ora il problema è risolto"

Dal Gruppo Iren è arrivata la risposta al nostro lettore, che pochi giorni fa in una lettera aveva segnalato i gravi disagi, iniziati un anno e mezzo fa, per una sostituzione di contatore che non era stata correttamente registrata. Questo ha costretto il lettore a un’infinita serie di telefonate e mail, ma il dialogo con Iren, nonostante fosse stato riconosciuto l’errore, sembrava non riuscire a risolvere il problema.

Dopo la lettera pubblicata domenica, finalmente si è arrivati a una soluzione.

Ecco la mail inviata da Iren, che ringraziamo per aver risposto al nostro lettore.

* * *

Gentile Direttore,

abbiamo contattato l’utente, autore della lettera pubblicata in data 16 luglio e, con rammarico, ci siamo scusati per il disagio arrecato. L’equivoco deriva dall’avvenuto spostamento e sostituzione del contatore dell’acqua, accompagnato purtroppo dalla ritardata rendicontazione dell’operazione sui nostri sistemi informatici. Ciò ha generato una serie di disguidi, corretti peraltro di recente con una nostra nota di riscontro inviata all’utente nella quale abbiamo illustrato nel dettaglio le operazioni di compensazione e di storno a suo favore. Grazie al confronto con l’utente, abbiamo acquisito le informazioni necessarie per risolvere definitivamente la problematica anche dal punto di vista delle partite economiche fatturate, che ora verranno sanate completamente. Ci dispiace per l’esperienza vissuta dal lettore, ma ci teniamo a rassicurare lui e tutti gli utenti sul fatto che il costante miglioramento della qualità del servizio è uno dei nostri obiettivi prioritari.