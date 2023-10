Ciclabile in via Settembrini: "L’assessora ci risponda"

"L’assessora Bonvicini non risponde alle nostre interrogazioni su via Settembrini riguardo alla pista ciclabile". Il capogruppo di Alleanza Civica, Filippo Ferrarini attacca l’Amministrazione. "Come Alleanza Civica, a seguito della segnalazione di diversi cittadini – spiega – abbiamo interrogato l’assessora Bonvicini in data 6 di maggio 2023 in merito alle intenzioni dell’amministrazione riguardo a via Settembrini, anche alla luce della presentazione del nuovo Biciplan".

E poi scende nei dettagli dell’istanza: "In particolare, chiediamo lumi riguardo al possibile prolungamento della pista ciclabile dal carcere di via Settembrini fino alla chiesa e al cimitero di Canali, particolarmente sentita dai residenti. Essa ridurrebbe la pericolosità del tratto per pedoni e ciclisti, visto che attualmente quest’ultimo risulta in stato di abbandono e con illuminazione carente, malgrado sia frequentemente utilizzato dai residenti sia a piedi che in bicicletta o per chi deve recarsi al cimitero o al carcere".

Infine, Ferrarini ricorda all’assessora alla mobilità la normativa del Consiglio Comunale e chiede al più presto delucidazioni sulla presa in considerazione della realizzazione dell’opera: "Da regolamento, la risposta scritta è prevista entro venti giorni dal deposito. Ad oggi sono passati più di quattro mesi e non abbiamo ricevuto ancora risposta, malgrado diversi solleciti sia verbali che scritti. Se non trova il tempo nemmeno per rispondere ai cittadini, si faccia da parte...".