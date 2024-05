Coalizione di centrosinistra, ecco tutti i nomi

La sala Casini del Polo Made di Scandiano ha ospitato lunedì sera la presentazione della coalizione di centrosinistra che sostiene, alle elezioni di giugno, la candidatura di Matteo Nasciuti a sindaco di Scandiano per il secondo mandato. Alla serata hanno partecipato 200 persone per conoscere candidate e candidati e anche il programma amministrativo di Nasciuti, frutto del lavoro collaborativo svolto dai sette tavoli tematici che negli ultimi due mesi hanno coinvolto più di 100 persone in oltre 20 incontri. Una coalizione ampia che vede accanto al Partito Democratico e ad Azione con Calenda anche tre liste civiche: ‘Matteo Nasciuti Sindaco’, ‘Scandiano giusta, solidale e verde’ e ‘Siamo Scandiano’. Settantaquattro cittadini tra uomini e donne che hanno deciso di impegnarsi in prima persona. "Nel programma che abbiamo presentato c’è soprattutto una visione di città e ci sono le idee di tante e tanti cittadini che si sono prestati a scriverlo insieme a noi", ha detto Nasciuti.

La lista Azione con Calenda è composta da Carlotta Braglia, Roberto Bedenghi, Rita Ferrari, Marco Bertoldi, Silvia Vallisneri, Vittoria Rivi, Nard Hila, Paolo Balboni, Giovanni Radighieri, Angelo Bigliardi e Claudio Guidetti. La lista ‘Matteo Nasciuti Sindaco’ è formata da Lorena Lanzoni, Nearco Corti, Maria Immacolata Cipresso, Riccardo Barbieri, Tania Costi, Alberto Riva, Daniela Gallingani, Andrea Giglioli, Elisa Gambarelli, Filippo Moretti, Agnese Ligabue, Maurizio Rosi, Serena Paolini, Eugert Zhupa, Anna Serena Scholl e Cristina Simonazzi. I candidati della lista del Pd sono Ivana Algeri, Paolo Meglioli, Gretha Fontanelli, Andrea Bandini, Sandra Montanari, Umberto Baroni, Francesca Prisco, Riccardo De Lellis, Eva Rivi, Eros Incerti, Giulia Saccani, Aldo Magnani, Silvia Venturi, Luca Monti, Ilaria Zini e Tiziano Rossi. I candidati della lista ‘Scandiano giusta, solidale, verde’ sono Francesca Busani, Enrico Baschieri, Barbara Elisi, Bruno Bocedi, Giulia Ferri, Mauro Cavani, Anne Friederike Goy, Renato Illiano, Cristiana Mattioli, Andi Macorri, Catia Pancani, Marcello Rinaldi, Anahita Raissy, Fabio Toni, Elisa Viani e Maria Vulcano. Per la lista ‘Siamo Scandiano’ scendono in campo Roberta Farioli, Michele Alpino, Paola Bianchini, Mauro Bottazzi, Samuele Fantuzzi, Elisabetta Leonardi, Matteo Magnani, Marino Marastoni, Riccardo Roman Morotti, Livio Pallicelli, Andrea Ravazzini, Rita Salsi, Domenico Turazza, Claudio Pedroni e Serena Carletti.

Matteo Barca