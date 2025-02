Conad, disastro a Cantù. Così salvarsi diventa dura

CAMPI REALI CANTÙ 3 CONAD 0

CAMPI REALI CANTÙ: Cottarelli ne, Caletti ne, Butti (L), Tiozzo 20, Cormio, Martinelli, Bragatto 7, Quagliozzi ne, Galliani 8, Candeli 5, Marzorati ne, Novello 17, Bacco ne. All. Mattiroli.

CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L) ne, Signorini ne, Gottardo 6, Porro, Partenio, Guerrini 6, De Angelis (L), Barone, Bonola 4, Gasparini 13, Alberghini ne, Suraci 16, Sighinolfi 11. All. Fanuli.

Arbitri: Armandola e Jacobacci.

Parziali: 25-20, 25-22, 26-24.

Disastro Conad (19) in Brianza. Il 3-0 maturato a Casnate con Cantù (27), suona infatti da condanna per il sestetto cittadino che, fallendo un importante crocevia salvezza, si allontana dalla terzultima piazza: Porto Viro, sconfitto 3-2 in rimonta da Macerata in un’altra sfida "calda", è ora a 5 lunghezze, mentre i marchegiani sono a +6. Da giocare ci sono ancora 4 partite, di cui 3 in casa (tra queste anche lo scontro diretto coi veneti) ma la strada ora si fa sempre più in salita. Gli ospiti, peraltro, partono bene e vanno avanti 6-11 nel primo parziale, con l’attacco di Gasparini. Cantù, però, non perde la bussola e opera l’aggancio, per poi piazzare un 6-1 chiuso da un ace dell’ex Tiozzo che vale il 25-20; non va meglio al cambio di campi, dove la Conad è sempre costretta ad inseguire: sul 23-22 un errore al servizio di Gottardo vale il set point ai brianzoli, che lo trasformano prontamente con un contrattacco di Galliani dopo una schiacciata di Suraci contenuta dalla difesa. Nelle ultime settimane, anche nei momenti di difficoltà, gli uomini di Fanuli avevano sempre lottato e cambiato il corso degli eventi, ma stavolta la rimonta non riesce: Cantù si aggiudica ai vantaggi un terzo set equilibrato (decisivo l’attacco di Novello) e chiude i conti.