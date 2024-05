Concorso di poesia: 8ª edizione

Sabato 11 maggio arriverà a conclusione l’ottava edizione del concorso di poesia a tema libero organizzato dal Circolo Albinetano. A partire dalle 15.30, al Parco dei Frassini ‘Margherita Hack’ ad Albinea, verranno lette e premiate le poesie vincitrici nelle quattro sezioni in cui si articola il concorso: la sezione italiano per poesie inedite scritte da poeti oltre i 18 anni, dialetto per poesie inedite scritte in dialetto e giovani con poesie scritte in italiano da studenti e non entro i 18 anni. E’ stata aperta per la prima volta la sezione traduzioni che invita chiunque a misurarsi con la traduzione in dialetto di poesie contemporanee e non di poeti italiani e internazionali. Il circolo si è aperto alla collaborazione con l’associazione ‘Lengua Medra’ che per il 2024 dedicherà i premi per i vincitori al compianto Paolo Gibertini, albinetano e uno dei fondatori dell’associazione.