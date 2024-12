Consulte di Quartiere a Reggio Emilia: un nuovo modello di democrazia urbana

Le Consulte di Quartiere sono gruppi di abitanti dei quartieri e delle frazioni di Reggio Emilia, votati dai loro concittadini sulla base di una auto-candidatura spontanea, che dialogano in modo strutturato con l’amministrazione per progettare insieme le azioni nel territorio e migliorare il benessere delle comunità. In totale le consulte sono nove e rappresentano gli abitanti dei 9 Ambiti territoriali, individuati come aggregati omogenei di quartieri o di frazioni, in cui è stata suddivisa la città.

Sono state introdotte nel 2022, quando il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sulla democrazia e la giustizia urbana e climatica a Reggio Emilia, che prevede in particolare l’introduzione delle Consulte di Quartiere.

Le consulte hanno due compiti importanti per rappresentare gli interessi del loro territorio:

Redigere, insieme ai servizi del Comune, un documento di indirizzo e programmazione delle attività pubbliche che rispondano alle esigenze del proprio quartiere. Possono essere esigenze relative a importanti problemi da risolvere oppure esigenze di valorizzazione delle vocazioni e delle caratteristiche del proprio quartiere e della propria comunità.

Dialogare con il Comune per quanto riguarda i principali programmi e opere che il Comune intende realizzare.

Partecipare alle Consulte è un altro modo concreto e strutturato per dialogare e collaborare con il Comune, aiutandolo ad orientarsi con maggiore coerenza rispetto alle esigenze che emergono dagli abitanti. Questa collaborazione riduce le distanze, valorizza i territori e le competenze delle comunità, aumenta la collaborazione e la possibilità di fare bene. L’importante è partecipare.

Le Consulte sono un progetto pilota del progetto europeo Euarenas.