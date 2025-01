Contrasto all’illegalità diffusa. Convegno gremito al President

Gremito l’ampio salone dell’Hotel President di Correggio, dove nei giorni scorsi è stato organizzato un incontro pubblico sulla prevenzione e sul contrasto ai reati come furti e truffe. Solitamente questi appuntamenti registrano una partecipazione limitata. Ma a Correggio, forse proprio per la notevole attenzione puntata sul fenomeno dei furti e delle intrusioni in genere in abitazioni e aziende, l’incontro è stato molto partecipato, grazie all’organizzazione del locale Lions Club Antonio Allegri, che ha voluto riunire i cittadini per ascoltare il parere di esperti. Sono intervenuti come relatori Giuseppe Martines, comandante della locale caserma dei carabineiri, oltre al maresciallo Vito Lo Monaco, protagonisti sul tema ‘Truffe e furti: come tutelarsi oggi’. Per difendersi da questi reati, ancora molto diffusi.