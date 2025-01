Correggese implacabile: 12 vittorie di fila

Turno infrasettimanale col solito epilogo per la Correggese: la vittoria. Uno straordinario rendimento con dodici successi di fila. Uno a zero sul Rolo deciso nel finale; siamo al minuto 88, Carini, dopo un corner, la butta dentro e regala i 3 punti ai suoi. Numeri da urlo per la squadra di Correggio, un cammino che non conosce, almeno per ora, sconfitte, e una marcia spedita che ha proiettato i ragazzi di Ivano Rossi al primo posto con 45 punti. Il Rolo (che ha fatto una grande gara) resta, invece, a 16 punti in zona playout: non vince dal 10 novembre (7 gare senza successi). "Il Rolo ci ha messo in grande difficoltà", dirà a fine gare il tecnico biancorosso Ivano Rossi, che prosegue. "Hanno giocato con grande ritmo facendo la miglior prestazione di questa stagione. Noi dovevamo fare di più, ma ho visto umiltà e spirito di sacrificio. Nel finale, poi, siamo stati più pericolosi e i cambi ci hanno aiutato: ho visto un grande spirito di gruppo".

Mercoledì di festa anche per la Vianese (32), che si regala l’importante vittoria per 2-0 sul Terre di Castelli (33), formazione importante e di qualità. Decisivi Bertetti al 40’ e Vaccari al 45’. Ecco il racconto dei gol: il centravanti Bertetti ha segnato con una bella girata di sinistro dopo una torre di Bandaogo (il cross, invece, è partito dal piede di Bernabei); Vaccari, invece, ha gonfiato la rete con un colpo di testa su preciso assist di Pezzani.

Ossigeno puro per il Fabbrico (22), corsaro con un 2-1 sul campo del Salsomaggiore (25). Le reti portano le firme di Zampino al 58’, e di Traore proprio al 95’. Inutile la rete allo scadere dei parmensi con Berti (93’). Le reti: Zampino ha segnato di testa su corner battuto da Lari, e Traore ha finalizzato un assist proprio di Zampino.

Non sorride, invece, l’Arcetana (22) che perde la seconda gara in pochi giorni cadendo in casa per 3-0 contro la forte Fidentina (35), che si gioca un posto tra le primissime. I marcatori sono Nocciolini (10’), Pasaro (45’) e Casarini (61’). Tonfo pesante anche per lo Sporting Scandiano (17), che ora non vince da tre gare: tre punti per il Borgo San Donnino (31) grazie ad un netto 4-0, con le reti di Piscicelli (doppietta, a segno al 7’ e al 39’), Ferretti (30’) e Roma (60’).

Era molto impegnativo il match del Brescello/Piccardo sul campo del forte Nibbiano e Valtidone dove i reggiani sono caduti perdendo 2-0 (gol piacentini di Rossi e Vecchi).