Correggio, stasera la giornalista-podcaster. Cecilia Sala La scrittrice e giornalista Cecilia Sala sarà protagonista stasera alle 21 al teatro di Correggio per parlare delle crisi mondiali. Conosciuta per il suo impegno e il podcast Stories, Sala ha affrontato da vicino situazioni come la crisi in Venezuela e la guerra in Ucraina.