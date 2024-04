Credem assume 300 persone

Credem prevede un piano di assunzioni fino a 300 nuovi inserimenti nel corso dell’anno. L’istituto segnala di aver già assunto 70 persone nei primi tre mesi del 2024, che vanno ad aggiungersi alle oltre mille inserite dal 2020 ad oggi. Salgono così a 6.700 le persone che lavorano nel gruppo (+7% dal 2020). I nuovi assunti saranno destinati principalmente alla rete di filiali distribuite in tutta Italia di Credem e Credem Euromobiliare Private Banking, al rafforzamento della rete di private banker di Credem Euromobiliare Private Banking e ad Area Futuro, che raggruppa Information Technology, Organizzazione, Innovazione e Credemtel (società del Gruppo dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali). I profili ricercati per la rete commerciale Credem Banca "sono diplomati e laureati, senza vincoli sul tipo di indirizzo di studi, con attitudine alla relazione e con buona efficacia comunicativa. Il percorso di selezione è composto da due colloqui, un primo individuale e un secondo di gruppo, entrambi di tipo psico attitudinale", informa una nota aziendale. Credem Euromobiliare Private Banking, private bank del gruppo nata nel 2023 dall’unione dall’area private banking di Credem e Banca Euromobiliare, punta invece a rafforzare la propria rete di private banker con "professionisti che hanno consolidato una profonda esperienza e competenza nella gestione dei grandi patrimoni".

La ricerca per l’Area Futuro è indirizzata principalmente laureati ed esperti in ambito informatico, analisti, sviluppatori e project manager, ruoli dedicati in particolare a laureate e laureati in ingegneria, matematica, informatica, fisica e statistica. In questo caso, i candidati affronteranno un primo colloquio tecnico e, successivamente, un colloquio individuale psicoattitudinale. In Credem, fra l’altro, lo smart working è attivo dal 2015.