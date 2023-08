Credemfactor: utile record nella semestrale con un netto di 7,4 milioni, segnando il +34,3%

L’andamento del settore factoring per il Gruppo Credem si conferma in crescita in tutti i principali indicatori di sintesi. I risultati approvati al 30 giugno 2023 di Credemfactor, società del Gruppo Credem, registrano un risultato lordo di gestione di 10,9 milioni (+47,8% aa) ed un utile lordo pari a 11,1 milioni (+39,4% aa), un utile netto di 7,4 milioni (+34,3% aa) a conferma della solidità e della qualità del core business societario. In crescita anche gli impieghi pari a 1.078 milioni (+2,8% aa) ed il numero dei clienti in progresso del 4,4%. Nel corso dell’anno è proseguito l’importante piano di innovazione e digitalizzazione della società finalizzato a dare pieno sostegno ai clienti migliorando la loro customer experience e la qualità della consulenza degli specialisti factor che rimangono al centro, insieme al cliente, della strategia aziendale. Completate nuove funzionalità della piattaforma Fast Factoring Digitale che consente di gestire l’intero processo dall’onboarding di un cliente a distanza, alla scelta del prodotto e relativa contrattualizzazione, fino all’intera transazionalità operativa sia cedente sia debitore, con l’azzeramento di carta e risparmio di tempo in termini di sostenibilità. "Il 2023 coniuga la crescita dimensionale della società con un intenso sviluppo digitale e di innovazione. Il mio riconoscimento per i risultati raggiunti va rivolto senz’altro ai nostri clienti che ci hanno dato fiducia e alle nostre persone che con impegno e passione quotidiana stanno trasformando la società rendendola capace di affrontare le nuove sfide digitali e di sostenibilità", ha dichiarato il dg di Credemfactor Gabriele Decò.