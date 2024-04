Dagli inferi al paradiso in due turni. Un anno fa la promozione a Olbia

Ci sono date che restano scritte nella storia di un club, ma ancor di più nel cuore dei tifosi. Una di queste ricorre proprio oggi, 15 aprile. Esattamente un anno fa infatti la Reggiana scriveva una delle pagine più indimenticabili della propria esistenza, conquistando una promozione in Serie B tanto meritata quanto rocambolesca. Ai granata, impegnati ad Olbia, non bastava infatti vincere, ma dovevano sperare che – contemporaneamente – la Virtus Entella venisse bloccata (almeno sul pareggio) dalla Recanatese. Una squadra tosta, che aveva messo in difficoltà la stessa Reggiana qualche settimana prima, ma che a quel punto non aveva più nulla da chiedere al campionato. Con i liguri in vantaggio dopo appena 5 minuti (rete di Tenkorang) le speranze – nonostante la vittoria granata quasi blindata con i gol di Cauz e Guiebre – sembravano ridotte al lumicino. E invece il miracolo sportivo era dietro l’angolo: pareggio della Recanatese (con Vona) e poi l’errore dal dischetto dell’Entella. Da quel momento in poi, l’inizio di una festa indimenticabile.

f.p.