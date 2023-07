Reggio Emilia, Daniele Franci si dimette da direttore artistico di Etoile

Reggio Emilia, 31 luglio 2022 - Daniele Franci, il 44 anni direttore artistico arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver campiuto violenze di natura sessuale su una decina di allievi (quattro dei quali minorenni), venerdì scorso ha dato le dimissioni dal Centro teatrale europeo Etoile.

Reggio Emilia, Daniele Franci fa scena muta davanti al giudice

Ne dà notizia la stessa associazione culturale in un comunicato: "Il consiglio direttivo del Centro Teatrale Europeo Etoile, a seguito degli eventi accaduti nei giorni scorsi e nel rispetto delle istituzioni con le quali ha collaborato in modo continuativo, nonché nel rispetto dei loro partner, di tutto il personale tecnico e operativo, degli allievi e delle famiglie che frequentano il centro, accoglie le dimissioni del Sig. Daniele Franci in qualità di direttore artistico e legale rappresentante del Centro Teatrale Europeo Etoile, da lui sottoscritte in data 29/7/2022".

Domattina è in programma l'interrogatorio di garanzia in videocollegamento dal carcere di Modena.