De Lucia contro Prandi: "Io ‘stradino’?. Attacco classista da chi non ascolta"

"A Sabbione, grazie all’impegno congiunto di Coalizione Civica e dei cittadini, siamo riusciti a sbloccare i lavori di messa in sicurezza di via Anna Frank". Dario De Lucia rivendica l’obiettivo raggiunto di una nuova rotatoria e strisce pedonali che verranno realizzate dopo il flash mob dimostrativo dei giorni scorsi. E risponde piccato all’assessore Prandi. "Io ero presente sul territorio, insieme alla comunità, come faccio da sempre – chiosa De Lucia – Evidentemente, questo ha infastidito chi governa: l’assessore Prandi ha dichiarato che mi “improvviso stradino” per via dell’azione dimostrativa in cui abbiamo disegnato e poi rimosso delle strisce pedonali simboliche. C’è tutto il classismo di chi vive nelle stanze del potere: fare l’“asfaltino” è un lavoro dignitoso e non mi sento affatto umiliato se qualcuno mi apostrofa così. Da quando sono amministratore pubblico “dal basso” ho fatto di tutto: consegnare la spesa a chi non poteva muoversi, salvare animali in pericolo, sedare conflitti tra famiglie, aiutare aziende e associazioni, accompagnare persone negli uffici comunali come un assistente sociale, tutelare i diritti dei malati e ascoltare e sostenere chi aveva bisogno".

Infine De Lucia (foto) attacca; "Il problema, caro Prandi, è che lei si sta improvvisando assessore. Come molti suoi colleghi, non conosce la città e i suoi bisogni reali. Grattando via la patina di dichiarazioni, resta solo incapacità e spocchia. Ricordo che i lavori su via Anna Frank si sono sbloccati nel 2022 grazie alle firme raccolte da noi. Allora fu promesso un intervento su tutto l’asse, ma ad oggi siamo ancora fermi al primo tratto".