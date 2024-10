Del Monte non si ricandiderà: "Scelta dettata dal futuro"

Il consigliere regionale della Lega Gabriele Delmonte non si ricandiderà alle elezioni. "Nessun dissidio con il mio partito", assicura il giovane consigliere di Montecchio. "Ho scelto di non ricandidarmi – scrive Delmonte su Facebook –. Alle prossime elezioni regionali non sarò candidato ed è stata una delle scelte più semplici che io abbia mai fatto, maturata ormai da un paio di anni. La scelta non è figlia del clima politico, delle mie emozioni del momento, della concorrenza o sondaggi: è una scelta dettata dal futuro che vedo per me stesso e forse dalla mia perenne voglia di controllare tutto. La politica è una passione che ho da sempre e per sempre mi accompagnerà. Una passione che 10 anni fa è anche diventata un mestiere, un regalo fortunato che la vita mi ha riservato e che ho potuto rinnovare fino ad oggi. Ho sempre detto, e chi mi conosce lo sa bene, che vivevo questo periodo come una parentesi che prima o poi si sarebbe chiusa. Ho preferito essere io a delineare quel tratto di chiusura per evitare che l’agio di certe posizioni potesse diventare una routine irrinunciabile". Delmonte ha spiegato che le avventure "lavorative e imprenditoriali parallele che ho intrapreso negli ultimi anni sono state la testimonianza del mio volermi continuamente mettere in gioco: non voglio sedermi, voglio essere l’artefice del mio futuro, qualunque esso sia. Ho sempre lavorato per lasciare un segno positivo, nel mio territorio e nell’istituzione Regione: spero di esserci anche solo in parte riuscito". Delmonte assicura che continuerà il suo impegno per la Lega. "La mia passione politica e la mia attività nel partito non si fermano e non farò mancare il mio aiuto ai tanti candidati che meritano di vivere anche loro la bellissima esperienza che io mi appresto a chiudere – sottolinea Delmonte –. Grazie a tutti per il sostegno nel tempo: è stato prezioso e sono certo lo sarà per sempre".

Matteo Barca