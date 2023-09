Detenuto aggredisce con un’asse di legno un agente in cella

Un detenuto in escandescenza ha aggredito un agente di polizia penitenziaria con una tavola di legno. È successo due giornifa nella sezione Atsm (articolazione salute mentale) del carcere di Reggio. L’uomo ha cominciato a inveire e offendere il poliziotto per poi sputargli addosso e colpirlo con una pesante asse. L’agente è stato portato al pronto soccorso dal quale è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni. Il sindacato Sappe che – tramite il segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante e il vicesegretario regionale Michele Malorni – denuncia ancora le condizioni di difficoltà: "Si sollecita l’adozione di ogni piu utile iniziativa per evitare che possano ripetersi episodi di violenza".