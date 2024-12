"Difficile installare gli autovelox"

"Ho letto che verranno abolite le piste ciclabile introdotte nel 2020, che non sono sicuramente ciclabili protette, ma fanno capire all’automobilista che esistono anche i ciclisti sulla strada", commenta il cittadino Giuliano Gualandri. Gualandri ogni tanto utilizza i monopattini ’sharing’: "Sono utili per girare la città in qualunque ora del giorno e della notte. Salvini ha imposto delle restrizioni, però in realtà il vero problema è far rispettare le regole. Non penso che aumentare le sanzioni risolva i problemi, in giro manca la vigilanza". E c’è il discorso velocità: "Così ora sarà solo più difficile installare degli autovelox".