"Difficile pagare con il bancomat"

"Pagare alla macchinetta sembra impossibile" dice Cristina Ligabue. "Ho provato il bancomat e la carta prepagata ma con entrambi mi rifiuta il pagamento. Sono venuta qui stamattina solamente per ritirare un referto, suppongo non mi serva più di un’ora. Il problema è che nel portafoglio ho poche monete sinceramente non vorrei pagare due ore di sosta per 15 minuti di servizio".

E aggiunge: "I cittadini fanno bene a mobilitarsi così tanto, è assurdo pagare 0,50 centesimi per nemmeno un’ora di permanenza. Rendeteli gratuiti, almeno per mezz’ora, il tempo di una commissione".