"Diga di Vetto, bisogna accelerare"

Ora "bisogna accelerare su alcuni interventi a cominciare dalla diga di

Vetto", in provincia di Reggio Emilia, visto che il ministero dei Trasporti già nel 2023 ha erogato un finanziamento di 2,7 milioni di euro per la progettazione, "non ancora messi a frutto". È quanto ha chiesto il ministro e vicepremier Matteo Salvini ieri durante una riunione tecnica al ministero per fare il punto sulla situazione idrica. Salvini auspica "passi in avanti già nelle prossime settimane, senza scuse".

La diga di Vetto è un’opera di cui si parla da decenni. L’obiettivo dell’opera è quello di contenere le piene del fiume Enza ma anche di regolare il flusso dell’acqua durante i periodi di siccità. Nel 1988 sembrava arrivato il momento giusto, con l’avvio del cantiere, ma l’anno successivo i lavori si fermarono a causa del ricorso di alcuni comitati ambientalisti.