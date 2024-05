Disabili, il Pd a De Lucia:: "Basta con la demagogia"

Il Pd risponde "al populismo (peggio dell’originale) di De Lucia", il quale aveva attaccato l’assessore al welfare Daniele Marchi per alcune dichiarazioni nell’ultimo consiglio comunale nell’ambito di una risposta all’interpellenza sui soldi spesi dal municipio per lo staff della comunicazione del sindaco Vecchi definiti "eccessivi" da Coalizione Civica. "Con 500mila euro non ci fai neanche i campi estivi per i disabili", aveva detto Marchi in un passaggio scatenando l’ira di De Lucia. "La sensibilità dell’amministrazione verso il tema della disabilità – tuona il capogruppo dem Gianluca Cantergiani – è testimoniata (oltre che da progetti come Citta Senza Barriere) proprio dai dati di bilancio: un incremento di quasi 2 milioni di euro da inizio mandato pari ad oltre il 30% di aumento di spese e quindi di servizi. Solo per il sostegno a scuola di bimbi e ragazzi con disabilità, le risorse sono cresciute da 2,5 a 4 milioni. Servirebbe maggiore serietà e maggior sensibilità per la verità, soprattutto quando si parla dei servizi dedicati alle persone più fragili, perché con la demagogia forse si prende qualche like in più, ma non si aiutano le persone. Col rancore si va poco lontano, anzi se si vota Coalizione Civica implicitamente si aiuta la destra".