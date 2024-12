Disabilità, la città scende in strada . Una notte di musica, arte e letture

Il Comune di Scandiano sabato celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità. Una notte illuminata nel centro scandianese tra candele, musica dal vivo, atelier, letture e street art che animeranno la città dalle 16 in poi. Diciotto sono le associazioni coinvolte. Un corteo silenzioso e illuminato dalle fiamme delle candele attraverserà Corso Vallinseri, partendo da piazza Duca d’Aosta per approdare in piazza Spallanzani dove la big band Rulli Frulli farà ballare i partecipanti e coinvolgerà i bambini nell’esibizione. In queste settimane si è già svolto un importante progetto educativo nelle scuole primarie di Scandiano. Hanno partecipato gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. ‘Tuttinclusi’ prevede il racconto di più storie dedicate al tema dell’educazione alle differenze. Il Comune articola i suoi interventi sulla disabilità in modi molto diversi.

Sempre più successo riscontra il progetto del servizio educativo All Inclusive Sport, rinnovato dall’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia: tramite il centro servizi per il volontariato riesce a permettere ai bimbi e ragazzi con disabilità di entrare a far parte di un’associazione sportiva al di fuori dei percorsi riservati. Nell’anno scolastico 2020/21 erano solo due gli atleti inseriti a Scandiano, mentre quest’anno sono 16 gli iscritti. I casi in carico dai servizi sociali nel 2023 sono stati 128. Sono poi costantemente in crescita le ore di sostegno all’autonomia e comunicazione dei ragazzi con disabilità nelle scuole primarie e medie. Il trasporto scolastico per gli alunni disabili è gratuito.

Oltre 200 ore di sostegno educativo sono invece messe a disposizione dal Comune per l’estate. Importante il progetto Lis (lingua dei segni italiana) del nido d’infanzia comunale Girasole ad Arceto, poi allargato anche alla scuola d’infanzia Rodari. Nel 2021 è stato avviato un percorso per la stesura di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

Molte sono le iniziative collaterali previste sabato a Scandiano. Attività dalle 16 nello spazio Ricreo in piazza Nuovo mondo; in piazza Primo Maggio dalle 16 laboratorio artistico collettivo sul tema dell’inclusione, truccabimbi fluorescente, distribuzione braccialetti luminosi e accensione candele. Eventi dalle 16 al bar Il Piccolo con merenda gratuita per tutti.

Matteo Barca