Dorian Grori e Kledi Kadiu protagonisti del Dance Workshop

Dorian Grori e Kledi Kadiu - danzatori e maestri di portata internazionale - hanno scelto proprio Reggio Emilia per dar vita al loro Danza Contest & Dance Workshop, che da oggi a sabato si svolge al Teatro Ariosto, tra il palcoscenico e la Sala Verdi. Un progetto che i due artisti hanno realizzato in collaborazione on il Comune di Reggio Emilia e il sostegno di Mapei Stadium Città del Tricolore. Oltre trecento, tra danzatori e allievi, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, prendono parte a questa prima edizione del progetto, che gli ideatori hanno tutte le intenzioni di portare avanti e trasformare in un evento annuale. La tre giorni, con la direzione artistica di Dorian Grori e Kledi Kadiu, prevede lezioni a ciclo continuo di danza classica, moderna e contemporanea e l’istituzione della prima edizione del Premio "Reggio Emilia Danza" per le diverse categorie. Lo stage inizia questa mattina e termina sabato. Le lezioni si tengono dal mattino fino al tardo pomeriggio. Il concorso inizierà invece domani, alle 16 (aperto al pubblico) e si concluderà alla sera, con l’attribuzione del "Premio Reggio Emilia Danza" alla sua prima edizione. La competizione sarà distinta tra singoli, gruppi e passo a due e per categorie di età. Saranno anche assegnate borse di studio ai danzatori più meritevoli. Con il "Premio Mapei Stadium" sarà premiato (con un riconoscimento in denaro), inoltre, l’artista di maggior talento tra tutte le categorie presenti. Reggio Emilia Danza Contest & Dance Workshop sarà condotto da uno staff di insegnanti e coreografi internazionali con alle spalle un curriculum che spazia dal teatro alla televisione. Oltre a Dorian Grori, Kledi Kadiu, ci saranno Michele Merola, direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company e Sveva Berti, direttrice della compagnia Aterballetto e molti altri professionisti: Sabatino D’Eustacchio, Federica Angelozzi, Hektor Budlla, Simone Nolasco, Clarissa Mucci, Bernard Shehu.

Stella Bonfrisco