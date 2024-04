Droga nel contenitore del gelato: giovane patteggia

Ha patteggiato 10 mesi, 20 giorni e duemila euro di multa, con la sospensione condizionale della pena.

Lui, un 18enne, Alexandro Bajrami, era stato trovato il 28 marzo con oltre mezzo etto di droga: nello specifico, 7 grammi di cocaina e 48 grammi di hashish con l’etichetta ‘Scarface’ più un bilancino, un cucchiaino e 760 euro ritenuti provento di spaccio.

L’accordo è stato raggiunto ieri tra il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa e l’avvocato difensore Stefano Papa, durante la prosecuzione della direttissima dsvanti al giudice Sarah Iusto . I carabinieri di Bibbiano erano andati a casa del giovane, in cui abita coi genitori, a seguito di approfondimenti investigativi sull’attività di controllo del territorio. Dopo aver trovato la droga nell’abitazione, insieme agli altri utensili e ai soldi, per il giovane era scattato l’arresto per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga era stata trovata dentro un piccolo vano ricavato sotto il tetto, accessibile dalla finestra della camera del giovane: in un contenitore da gelato c’era un involucro termosaldato con la cocaina, un altro con l’hashish, i soldi e gli altri oggetti sequestrati. Di fronte ai carabinieri il giovane avrebbe mostrato un atteggiamento aggressivo, dicendo loro "Ve la farò pagare": per questa condotta era stata formulata anche l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. Durante l’udienza di convalida dell’arresto, il 18enne aveva sostenuto che la droga fosse per uso personale e che i soldi in parte gli fossero stati dati dal padre per una visita odontoiatrica, in parte fossero suoi.

