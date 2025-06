Due auto a fuoco a distanza di pochi metri

Ancora roghi sospetti di autovetture in sosta. E stavolta è forte l’ipotesi che possa trattarsi dell’azione di piromani. È accaduto verso la mezzanotte di ieri a Cadelbosco Sopra. E l’intervento dei vigili del fuoco, partiti dal comando di via della Canalina a Reggio, è stato doppio.

Le squadre del 115, infatti, sono state chiamate a domare incendi divampati quasi contemporaneamente. Il primo in via Galileo Galilei, l’altro in via Spallanzani, a poca distanza tra loro. A restare danneggiati sono stati una Smart Two, di proprietà di una donna cinquanteenne residente in paese, e una Volkswagen T-Cross intestata a una donna di 36 anni, pure lei residente a Cadelbosco. Entrambi i veicoli hanno riportato evidenti danni, pur se le fiamme non risultano aver intaccato l’intera carrozzeria, grazie anche al tempestivo intervento dei residenti, che per primi hanno affrontato le fiamme, che stavano iniziando a svilupparsi sui veicoli.

Secondo i primi accertamenti svolti con i carabinieri, e che sono ancora in corso, si è subito ipotizzata la natura dolosa degli incendi. L’ipotesi di reato al momento è quella di danneggiamento seguito da incendio. Vista la poca distanza tra i due episodi, non si esclude un gesto vandalico messo a segno dalle stesse persone, ma si indaga pure per capire se possa trattarsi di un’azione mirata. A tal proposito si sta cercando di evidenziare eventuali collegamenti tra le persone proprietarie delle vetture prese di mira nella notte.

Antonio Lecci