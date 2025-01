Due progetti per arricchire il centro storico

Ho letto la bella intervista al sindaco Massari della capocronista Benedetta Salsi e mi è piaciuta. E’ serena e rassicurante e da l’idea di un sindaco che ascolta seriamente i tanti reggiani sfiduciati che, nonostante tutto, continuano a vivere in questa città che amano. "Vorrei una città più attrattiva": è una dichiarazione coraggiosa quella di Massari, eletto in continuità con le precedenti amministrazioni. Che però va nella direzione auspicata da molti: ridare fiducia alla comunità cittadina convinta che il cuore della città sia lasciato ’colpevolmente’ in balia del degrado.

(*) architetto, ex pubblico amministratore