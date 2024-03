Ecco la nuova pista di atletica alla primaria De Amicis

È a disposizione degli studenti della scuola primaria ‘De Amicis’ di Rubiera il nuovo rettilineo di atletica da 50 metri per correre e praticare attività all’aperto. Pensato dall’istituto e realizzato in erba sintetica per consentire principalmente un uso polifunzionale, è stato costruito dal Comune di Rubiera e finanziato interamente con fondi del Pnrr per un importo complessivo di circa 50mila euro. Soddisfazione tra gli alunni e il personale scolastico per il rettilineo di atletica: una novità importante per gli scolari. In questi ultimi anni lo Stato ha potenziato l’attività motoria nelle scuole primarie. "Anche per questo nel Pnrr – spiega il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro – esiste una linea di finanziamento specifica a favore della concretizzazione di strutture sportive nelle scuole. Abbiamo partecipato e vinto questo bando con questo progetto, suggerito dall’istituto comprensivo stesso, per la realizzazione di un rettilineo da 50 metri per l’atletica, costruito in erba sintetica. Il costo dell’operazione è di 50mila euro circa". Un impianto che certamente permetterà una maggiore qualità delle attività all’aria aperta per le bambine e i bambini della scuola primaria De Amicis, punto di riferimento per tanti alunni e famiglie di Rubiera e non solo. "Ora mancano solo le scarpette da ginnastica e i piccoli atleti che credo apprezzeranno il nuovo rettilineo di atletica – sottolinea il primo cittadino rubierese –. Una curiosità: questa è la scuola elementare che ha frequentato Zaynab Dosso quando è arrivata a Rubiera. Oggi Zaynab Dosso è campionessa italiana e recentemente ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di atletica indoor proprio sul rettilineo da 60 metri".

Matteo Barca