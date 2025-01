Educazione stradale, ecco Icaro. S’impara con la realtà aumentata

La Polizia Stradale di Reggio Emilia ha portato all’Istituto Professionale ’Galvani – Iodi’ il Progetto Icaro 2025, un’iniziativa di educazione stradale. Lo scorso anno sono stati ben 4.380 gli studenti coinvolti in questo progetto, dove l’obiettivo principale non è solo informare, ma anche generare un cambiamento comportamentale attraverso un coinvolgimento emotivo e cognitivo. Una delle novità del 2025 è l’adozione della realtà virtuale: grazie ai visori ‘Oculus’, gli studenti (80 i ragazzi coinvolti) hanno vissuto scenari che li hanno visti protagonisti di situazioni comuni ma potenzialmente pericolose, come la distrazione alla guida, l’uso improprio dello cellulare e i rischi legati all’assunzione di alcol e droga