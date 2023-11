Emergenza in un click. L’Unione del Secchia e il Comune di Baiso premiati per un’app

Un’applicazione sul cellulare che invia notifiche ’push’ per avvertire delle emergenze che interessano il territorio. È grazie a questa innovazione che il Comune di Baiso e l’Unione Tresinaro Secchia sono stati premiati dall’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, alla Fiera di Genova. Il “Municipium Prize 2023“ è il riconoscimento assegnato dal Gruppo Maggioli agli enti locali che si sono distinti nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Ai due enti reggiani il premio - ritirato dal vicesindaco di Baiso, Fabio Spezzani, e dal presidente del Consiglio dell’Unione, Andrea Barozzi – è stato assegnato come Case history del progetto. "Durante l’emergenza maltempo dello scorsa primavera, che oltre all’alluvione in Romagna ha provocato danni consistenti anche nel territorio di Baiso, sono stati infatti ben 12.000 gli sms che come Comune abbiamo inviato, attraverso Municipium, ai nostri cittadini tra il 16 maggio e il 5 giugno – spiega il vicesindaco Fabio Spezzani – Un aumento di oltre il 200% rispetto alle medie abituali di un servizio che non solo è molto utilizzato dai cittadini, tanto che a fronte di 3.200 abitanti abbiamo ben 2.900 contatti registrati tra numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica, ma è anche molto apprezzato, come abbiamo avuto di verificare anche in quei difficili giorni, in particolare subito dopo il passaggio del Giro d’Italia, quando oltre all’emergenza di Cà Lita, ci siano trovati con due strade comunali e due strade provinciali interrotte".

Al sistema di allertamento integrato Municipium che consente ai cittadini di essere informati in tempo reale – con una telefonata, un sms o una e-mail – di eventuali allerte o altre comunicazioni importanti di Protezione civile, aderiscono tutti i Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia (oltre a Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). Il servizio è completamente gratuito e può essere attivato anche online.