Enrica Guidi nei panni di Matilde al Corteo storico

A poco meno di un mese dal 58° Corteo storico di Quattro Castella (24-25-25 maggio), il Comitato matildico svela il nome di una delle protagoniste più attese, l’interprete del ruolo di Matilde. Un onore che quest’anno spetterà ad Enrica Guidi, 39 anni, attrice toscana, splendida interprete di Tiziana nella serie tv “I delitti del Barlume”, in cui è protagonista al fianco di Filippo Timi. Mora, lunghi capelli ricci, un sorriso contagioso e un fisico atletico, Enrica Guidi non vede l’ora di essere a Quattro Castella. "Mi hanno parlato dell’entusiasmo e della passione che proietta per alcuni giorni un intero paese ai tempi del Medioevo: in un’epoca dominata dalla tecnologia e dalla velocità, credo che andare un po’ indietro nel tempo per rifiatare e rallentare non possa che essere un esercizio salutare". Laureata in scienze motorie, protagonista sul grande schermo nel film di Edoardo Leo “Lasciarsi un giorno a Roma”, per Enrica Guidi si tratta della prima prova artistica con un personaggio storico. "Sono entusiasta da un lato e preoccupata dall’altro. Ho tanta voglia di indossare quei costumi stupendi e di cimentarmi con un’epoca in cui si usava un linguaggio più ricercato e una postura diversa da quella a cui siamo abituati. Spero di trasmettere al pubblico un messaggio di verità e sincerità, apparire come sono: una Matilde dalle mille sfaccettature. Non vedo l’ora di essere lì col ’mio’ popolo".