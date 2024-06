Estorsione a un disabile, va in carcere

E’ stato portato in carcere un artigiano di 43 anni che, dal settembre 2021 al luglio 2022, ha estorto oltre 110mila euro a un disabile. La vittima da oltre un anno subiva estorsioni da parte dell’uomo ed esausto si era poi rivolto ai carabinieri di Scandiano che, con il coordinamento della Procura, hanno svolto le indagini ponendo fine alla vicenda culminata con l’arresto in flagranza del 43enne. Con minacce di morte, era riuscito ad ottenere dei soldi in contanti e tramite bonifici, fingendosi intermediario di una terza fantomatica persona che si sarebbe interessata per evitare le conseguenze giudiziarie dovute alla mancata assunzione di una badante. Nel luglio 2022 i militari dell’Arma erano intervenuti per bloccare il 43enne dopo che aveva ricevuto i soldi. Era stato arrestato e poi riconosciuto colpevole dal tribunale di Reggio che l’ha giudicato, condannandolo a 3 anni, 11 mesi e 24 giorni oltre il pagamento della pena pecuniaria di 1.778 euro.

L’ufficio esecuzioni penali della Procura il 7 giugno ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai carabinieri di Scandiano, comune dove risiede il 43enne e in cui si trovava agli arresti domiciliari.

m. b.