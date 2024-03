Ex direttore generale Fcr. Addio a Egidio Campari

Egidio Campari è deceduto ieri mattina al Santa Maria Nuova di Reggio. Le esequie del noto manager si svolgeranno domani alle 11 in Duomo, in quella piazza Prampolini dove sorge anche la sede centrale di Fcr, per anni "casa" professionale di Campari. Per chi desidera rendergli omaggio la camera ardente sarà aperta, oggi dalle 8.30 alle 19, presso la sala riunioni di Fcr in via Doberdò, da dove domattina partirà il corteo funebre. Lecito supporre che saranno tanti i reggiani che gli porgeranno l’ultimo saluto. Alla luce anche dei tantissimi messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. A partire da quello del sindaco di Reggio, Luca Vecchi: "Ci ha lasciato un punto di riferimento fondamentale. Egidio ha speso la propria vita e la propria professionalità per il bene comune, dedicando ogni giorno della sua lunga carriera a far crescere la storia delle Farmacie comunali, accrescendone ogni giorno il prestigio, la credibilità, l’efficacia e l’efficienza, perseguendo sia sia gli obiettivi economici sia quelli sociali. Era una persona determinata, ma discutere con Egidio era sempre una bella avventura". A giudizio di Vecchi, Campari è stato "un grande manager pubblico, competente e rigoroso, attento agli indirizzi del Comune, ma doverosamente autonomo nel perseguirli. Negli ultimi mesi della sua vita, consapevole della malattia che stava combattendo, non mancava di testimoniare la determinazione e l’arrabbiatura per una sorte ingiusta che la vita, nella sua ultima fase, gli aveva riservato".

Cordoglio esprime anche la direzione dell’Azienda Usl che ricorda Campari "con profonda commozione" e sottolinea come abbia affrontato "con riconosciuta competenza e professionalità le sfide degli ultimi decenni; sotto la sua guida Fcr è stata un punto di riferimento nel panorama sanitario locale, divenendo un’azienda pubblica efficiente in grado di finanziare in modo determinante welfare pubblico e progetti di inclusione sociale". Giuseppe Delfini, presidente provinciale di Federfarma, esprime "un sincero e sentito ringraziamento a Egidio. La cui serietà e dedizione al lavoro, il senso del dovere, l’onestà, la lucidità e la franchezza che in modo a volte colorato metteva sul tavolo di confronto, rimarranno come esempio per sempre e per tutti".

g. g.