Fellegara, rifiuti abbandonati. Il comitato: "Servono telecamere"

Ancora rifiuti abbandonati in via Madonna della Neve a Fellegara. Una zona in cui negli ultimi mesi sono stati segnalati spesso comportamenti incivili. Nemmeno un mese fa il Carlino aveva denunciato nuovamente il problema. In questi giorni un’altra ‘discarica abusiva’ è stata scoperta nello stesso luogo . "Stavolta hanno lasciato diversi rifiuti senza ovviamente rispettare le normative per lo smaltimento – dice un cittadino –. I rifiuti sono stati già recuperati, ma siamo stanchi per queste azioni compiute probabilmente in orari notturni. Rifiuti che è necessario portare all’isola ecologica e non abbandonarli lungo una strada".

Da tempo c’è indignazione tra i residenti per queste situazioni che continuano purtroppo a verificarsi. Il comitato ‘Città attiva’ di Scandiano chiede urgenti provvedimenti per evitare in futuro altri episodi simili proponendo "l’installazione di una telecamera all’entrata per riprendere e identificare i responsabili che agiscono in questo luogo di Fellegara".

m. b.